VIDEO. Pro D2. Le sang-froid impressionnant de Mathieu Lorée qui transforme en drop pour la victoire

Sur sa pelouse, Valence-Romans a battu Vannes d'un tout petit point grâce à une transformation réussie en drop par Mathieu Lorée en fin de partie.



Très belle opération dans la course au maintien pour Valence-Romans ce vendredi soir. Opposé à Vannes, qui partage la première place de la Pro D2 avec l'USAP depuis de nombreuses semaines, le VRDR n'a rien lâché. Le RCV excelle pourtant à l'extérieur cette saison. Mais les locaux, menés 10 à 24 à la 43e après des essais de Curtis et Holder, ont réalisé un superbe second acte. Le doublé de Bruni pour Vannes n'a pas été suffisant face aux trois réalisations des joueurs de Valence-Romans. Celle de Peter-Jan van Lill a été décisive à la 73e puisqu'elle a permis aux locaux de revenir à un point. Ne restait plus qu'à la transformer. Mathieu Lorée s'est repris à deux fois pour y parvenir. Au moment où il s'est élancé, le ballon est tombé. Plein de sang-froid face à la pression des joueurs adverses, il a claqué un drop et ainsi offert une précieuse victoire aux siens.