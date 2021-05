VIDEO. Pro D2. La tribune pleine de supporters à Aurillac provoque le questionnement

Vendredi, Aurillac affrontait Aix-en-Provence en Pro D2. Alors que le huis clos est toujours en vigueur, de nombreux supporters étaient en tribunes.



Vendredi soir, Aurillac a remporté son dernier match de la saison régulière face à Aix-en-Provence en Pro D2. Un match plein à six essais pour un score sans appel de 43 à 5. De quoi faire plaisir aux supporters venus en nombre. Non seulement, ils étaient présents autour du stade, mais aussi en tribunes. De quoi surprendre bon nombre de spectateurs devant leur télé, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Pro D2 : à l’heure de jeu, sortie de Paul Boisset. Le Stade mène 36 à 5. Pr sa dernière, le demi de mêlée s’est offert un essai et une transformation ! Si, si ! pic.twitter.com/qjcqCwkFVq May 14, 2021

En effet, si le retour des supporters est prévu dans les semaines qui arrivent, le huis clos est toujours en vigueur. Et quand bien même il s'agissait de membres de la famille des joueurs, et notamment de Paul Boisset, qui jouait son dernier match. Leur nombre a de quoi interroger. On rappellera que son adversaire du soir avait été mis en demeure suite au match contre Grenoble en raison d'un nombre trop important de spectateur. Pro D2. Provence Rugby sous le coup d'une mise en demeure après la victoire contre GrenobleNotez que la LNR ne peut pas sanctionner le club, car le huis clos est imposé par le préfet. En revanche, si les joueurs sont aperçus en tribune avec des supporters, cela pourrait être sanctionné par la Ligue pour non-respect du protocole sanitaire.



Je ne savais pas que les matchs se déroulaient avec du public 😳 — Pirat's Bay 🎗 (@Mabille66) May 15, 2021

Les tribunes sont reouvertes dans le cantal??? — Cathare 3111 (@3111Cathare) May 15, 2021

Comment on fait pour aller en tribune lors d'un match ? C'est pour un copain ... — Le Chat Noir (@euskadi66) May 15, 2021

Il a beaucoup de copains pic.twitter.com/YAn5JCoFNx — Tom Jems (@TomJems64) May 15, 2021