VIDEO. Pro D2. Et bim, Jason Robertson claque le drop pour la victoire de Narbonne !

Narbonne s'est offert son premier succès en Pro D2 cette saison. Une victoire à l'extérieur sur la pelouse d'Aix-en-Provence sur un drop de Jason Robertson.

Après seulement 20 minutes de jeu, le score laissait présager une nouvelle déconvenue importante pour Narbonne. Or, cinq minutes plus tard, les visiteurs ont riposté par deux essais coup sur coup. C’est dos à dos que les Aixois et Narbonnais ont regagné les vestiaires. Le promu, encore dans le coup à la mi-temps, commençait à y croire. Après 4 essais en première mi-temps, la deuxième s’annonçait tout autant haletante. Il n’en fût rien. La pression semblait avoir pris le dessus quand Massip et Robertson claquaient une pénalité chacun leur tour.

Un drop pour un premier succès

RUGBY. Le drop, cet accessoire vintage qui redevient top tendance ! [ANALYSE]La rencontre se dirigeait vers un score de parité qui n’aurait pas dérangé les visiteurs. Mais ces derniers, ambitieux, ne voulaient pas se contenter du match nul. C’est après quelque temps de jeu dans le camp aixois que Jason Robertson se place dans l’axe. Servi dans un fauteuil par Kaiser, ça passe entre les perches. Narbonne n’a plus qu’à assurer le renvoi, c’est gagné. Première victoire pour le promu, à l’extérieur s’il vous plaît. À noter que le drop semble faire son grand retour. De plus en plus nombreuses sont les formations qui font appel à cette arme oubliée, mais terriblement efficace.