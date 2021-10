VIDEO. Pro D2. Ce sauvetage in extremis dans l'en-but a fait plonger les Agenais

Lors du match entre Vannes et Agen, le centre Maëlan Rabut a empêché le demi de mêlée agenais Paul Graou de marquer dès la reprise.

"C’est une désillusion ce soir. On a tenu, résisté, mais le tournant du match, c’est sans doute cet essai non marqué alors qu’on était dans l’en-but. Puis c’est ensuite le scénario habituel, ça s’effrite… " commentait Sylvain Mirande, entraîneur-adjoint d’Agen, via Ouest-France au sortir d'une 34e défaite du SUA face à Vannes. A la pause, les visiteurs étaient encore dans la partie puisque le score était seulement de 12 à 0 pour les Bretons. Au retour des vestiaires, les Agenais sentent qu'il y a un coup à faire. Kolinio Ramoka trouve la faille dans la défense et se dirige tout droit vers la Terre promise. Repris à seulement quelques mètres de l'en-but il sert alors son demi de mêlée. Paul Graou n'a plus qu'à aplatir en se jetant derrière la ligne de craie. Le numéro 9 choisit cependant de se diriger vers les perches pour faciliter la transformation. Ce qui est tout à son honneur. Mais il ne voit pas revenir le centre du RCV Maëlan Rabut qui lui tape alors dans le cuir et le fait dégueuler dans l'en-but. Le tournant du match à retrouver à partir de 1'27.