VIDEO. Premiership. En ventriglisse sur 10m, il termine avec style une sublime action des Wasps

Retour en vidéo sur la belle victoire des Wasps, futurs adversaires de Toulouse en Champions Cup, face au London Irish en Premiership.

Les Wasps, futurs adversaires du Stade Toulousain en Champions Cup, ont remporté un succès précieux en Premiership le week-end dernier. Défaits à six reprises après neuf journées, ils ont dominé les London Irish avec le bonus offensif, 38 à 30. Un match qui pourrait enfin lancer leur saison. Si leur défense est encore perfectible, Antoine Dupont et ses coéquipiers devront les prendre au sérieux. Lors de cette partie, ils ont montré qu'ils possédaient de beaux atouts offensifs. À l'image du premier essai inscrit par Crossdale dès l'entame suite à un ballon haut capté par Umaga. L'ouvreur a servi son arrière lancé. Lequel a battu trois défenseurs avant de passer à l'ailier. Le numéro 15 a parfaitement suivi l'action puis mis les cannes jusqu'en Terre Promise après une action de près de 80m. Mais à quelques mètres de l'en-but, il a vu revenir Tom Parton sur ses talons. Plaqué, il a tout de même réussi à glisser sur près de 10 mètres pour marquer avec beaucoup de lucidité et de dextérité sous les yeux d'un joueur adverse.