VIDÉO. Plongez dans l'intimité des Barbarians avec le Midol !

Avant leur match face au Tonga ce samedi, le Midol est allé à la rencontre des Barbarians. Découvrez ici l'envers du décor, à travers cette petite vidéo.

Comme chaque année, certains joueurs du championnat de France ont été appelés pour disputer une rencontre face au Tonga sous les couleurs des Babaas. Si on y retrouve des noms d'expériences comme Tekori, Chavancy, ou encore Sazy, l'esprit reste le même : jouer au rugby, en s'amusant ! Dans cette vidéo réalisée par le Midol, on voit très clairement que les traditions n'ont pas changé, pour le plus grand bonheur des anciens comme Charvet ou encore Romeu. Un mélange parfait d'entraînements, de bières, de repas, et surtout, de bonne ambiance. En attendant samedi, on vous laisse donc découvrir ces deux minutes d'intimité, que nous ont offert les Babaas.

RUGBY. Joe Tekori capitaine, un mélange d'anciens et de jeunes : tout savoir sur le match des Barbarians