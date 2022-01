VIDEO. Percussion XXL, rush de 30 mètres et offload : Steven Luatua prouve que la magie All Black ne se perd jamais

Bristol vit une saison très particulière. Capable du meilleur comme du pire, privé d'une bonne partie de ses meilleurs joueurs depuis le début de saison, le club du Sud-Ouest de l'Angleterre pointe à la 11ème place du Premiership. Pourtant, les Bears semblent retrouver quelque peu les crocs ces dernières semaines, eux qui se sont qualifiés pour les 8èmes de finale de la coupe d'Europe et qui obtiennent des résultats décents depuis peu. Les stars (Radradra, Luatua...) retrouvent peu à peu du rythme et ce week-end, les Anglais en avaient assez sous le pied pour faire des misères aux Scarlets.

Si l'écart était des plus serrés à la mi-temps (13 à 14), les hommes de Pat Lam ont accéléré en seconde période pour finalement l'emporter 21 à 52, glanant au passage la plus large victoire de leur histoire en terre galloise. L'un des exemples marquants de leur fin de match exceptionnelle ? Le rush hallucinant du capitaine Steven Luatua. Sur un renvoi récupéré rapidement par les Bears, Dan Thomas joue le rôle du pivot et décale Naulago dans son couloir. Le Fidjien joue son duel et trouve le All Black aux 15 sélections à l'intérieur, qui pose alors littéralement son vis à vis sur les fesses, avant d'accélérer sur 30 mètres, de déposer Phil Price puis de résister au retour de Scott Williams et de retrouver Naulago d'un offload main gauche. Le tout pour le 8ème essai du soir pour les Bears. Du grand art !

