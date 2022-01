Auteur de 23 essais sur ses 2 derniers matchs, le Leinster est-il le grand favori de cette Champions Cup ?

La province du Leinster semble marcher sur l'eau et sur les phases de poule de Champions Cup. Jusqu'à en faire LE favori de cette édition.

Cette coupe d'Europe version 2021/2022 verra donc bien les phases finales. Contre vents et marées (et litiges), la phase de poule s'est bien achevée ce week-end et, au milieu de matchs annulés, 16 équipes se sont bien qualifiées pour les phases finales. On y retrouvera donc 7 des 8 clubs français engagés et des affiches de prestige, à l'image de l'Ulster - Toulouse ou du Leicester - Clermont qui nous attendront une fois l'hiver terminé.

Mais au-delà de ceux précédemment cités, s'il y a bien un cador qui a fait plus forte impression que les autres ces dernières semaines, c'est bien le Leinster. En 3 rencontres disputées, les Irlandais ont inscrit 198 points, dont... 23 essais sur les deux derniers matchs. Après le cinglant 89 à 7 infligée à une équipe de Montpellier remaniée, les Dublinois en ont ensuite fait de même ce week-end en allant s'imposer 7 à 64 sur la pelouse de Bath. En face, des garçons comme Sam Underhill, Will Stuart ou Cameron Redpath étaient pourtant alignés, mais le quadruple champion d'Europe était tout simplement trop fort.

Trop fort collectivement, trop fort dans la vitesse d'éxécution et trop fort aussi, par moments, grâce à ses individualités comme Henshaw, Van der Flier ou Sexton. Pour couronner le tout, un garçon comme Jordan Larmour semble retrouver son meilleur niveau tandis que l'ailier de 25 ans Jimmy O'Brien, opportuniste et démarqué, s'est même permis le luxe d'inscrire un quadruplé. Du très solide ! Alors si le Leinster n'a terminé que 4ème de sa poule du fait de son match perdu sur tapis vert face au MHR, aucune équipe n'a autant impressionné que celle des hommes de Léo Cullen durant cette phase de poules. Si bien que l'on voit mal qui pourrait faire tomber le principal pourvoyeur du XV d'Irlande dans cette Champions Cup...

