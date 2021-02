VIDEO. On se fait un gros plaisir avec le meilleur de Dan Carter à la Coupe du monde

Dan Carter a participé à quatre coupes du monde durant sa longue et riche carrière. Retrouvez certaines de ses plus belles actions dans cette vidéo.

RUGBY. Le légendaire Dan Carter met fin à sa carrière, le monde du rugby lui souhaite bon ventConsidéré comme l'un des meilleurs ouvreurs de l'histoire si ce n'est le meilleur, Dan Carter a annoncé la fin de carrière professionnelle. Deux Coupes du monde, 4 titres en Super Rugby, 6 Tri Nations, 2 Rugby Championship, autant de Brennus sans oublier une Top League ainsi qu'une floppée de records, Carter c'est un formidable palmarès. Mais si l'ouvreur néo-zélandais a été élu trois fois meilleur joueur du monde (2005, 2012 et 2015) ainsi que joueur de la décénie 2010, ce n'est pas uniquement grâce à ses titres. Sur le pré, le numéro excellait au pied et à la passe. Doté une vision du jeu unique, il savait lire les défenses et faire briller ses coéquipiers avec talent et sang-froid. Mais il n'a aussi pas été en reste puisqu'il a inscrit 29 essais. Quand il était sur le pré et qu'il décidait de porter le ballon, les All Blacks étaient injouables. Il comptabilise d'ailleurs 99 victoires en 112 sélections ! Impressionnant ! Retrouvez ses meilleurs moments sous le maillot néo-zélandais lors des différentes Coupes du monde auxquelles il a participé.