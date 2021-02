RUGBY. Le légendaire Dan Carter met fin à sa carrière, le monde du rugby lui souhaite bon vent

L'ancien ouvreur des All Blacks Dan Carter, 38 ans, a annoncé ce samedi qu'il raccrochait les crampons. Le Néo-Zélandais aura marqué l'histoire du rugby.

I officially retire from professional rugby today. A sport I’ve played 32 years which has helped shape me into the person I am today. I can’t thank everyone who has played a part in my journey enough, particularly you, the fans. Rugby will always be a part of my life. Thank you. pic.twitter.com/HTJl85ZcRB — Dan Carter (@DanCarter) February 20, 2021

"J'y ai pensé à maintes reprises, mais le jour est arrivé et je suis très reconnaissant de ne pas y avoir été forcé. Je prends officiellement ma retraite du rugby professionnel. Un sport que j'ai pratiqué pendant 32 ans et qui m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui." L'ancien ouvreur des All Blacks Dan Carter, 38 ans, a annoncé ce samedi qu'il raccrochait les crampons. Le célèbre numéro 10, élu à trois reprises meilleur joueur du monde, aura marqué l'histoire du rugby néo-zélandais et mondial. Sélectionné à 112 reprises, il a remporté la Coupe du monde à deux reprises (2011 et 2015) et détient le record de points marqués au niveau international (1598). "Je suis enthousiasmé par mon prochain chapitre de la vie et à quoi il ressemblera. Pour le moment, je suis triste de ne plus jouer mais le moment est venu. Le rugby fera toujours partie de ma vie. Merci."

Thank you Dan Carter 🙏🏽 Publiée par All Blacks sur Vendredi 19 février 2021

A son palmarès, deux titres de champion de France avec l'USAP en 2009 puis le Racing 92 en 2016, quatre trophées soulevés en Super Rugby avec son club de coeur, les Crusaders mais aussi une Top League en 2019. On peut aussi ajouter six victoires dans le Tri Nations et deux Rugby Championship à son actif. Une véritable légende qui a reçu de nombreux messages de la part d'anciens adversaires mais aussi coéquipiers.

Not a bad shift mate! Catch up soon for a drink.. You bring the cups, we all know you have enough 🏆 🤣🤣@DanCarter — Drew Mitchell (@drew_mitchell) February 20, 2021

Congratulations Dezzy! Was an honour to share the field, both playing against you and playing alongside you. While in Kobe, it was very easy to see why you were one of the greats! Enjoy the next chapter brother x — Adam Ashley-Cooper (@AdamCoopy) February 20, 2021

Congrats mate on an amazing career. Was a huge honour to play against u as many times a I did. Was less of an honour to lose that many times as well 😂😂 Congrats again, enjoy retirement, well earned 🙌🏼🙌🏼 — Matt Giteau 🇦🇺 (@giteau_rugby) February 20, 2021

Respect my friend 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Estebanez fabrice (@Faestebanez) February 20, 2021