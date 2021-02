VIDEO - O'Mahony voit rouge, North et Rees-Zammitt évitent le piège : les meilleurs moments de Galles - Irlande.

Séance de rattrapage pour le choc Pays de Galles - Irlande, avec le résumé du match en vidéo.

Le Tournoi des 6 Nations 2021 est définitivement lancé. Les supporters français ont forcément suivi la victoire sur l'Italie. Les supporters français ont forcément suivi la défaite de l'Angleterre (et sûrement plus apprécié cette dernière, ce qui en dit beaucoup sur leur mentalité). Mais le choc de cette première journée avait bien lieu ce dimanche, du côté de Cardiff.

Au Principality Stadium, le Pays de Galles - en souffrance depuis le dernier Mondial - accueillait l'Irlande pour un match piège ©. Marronnier ? Oui, mais pas si faux, vu la tournure de la rencontre... Après un quart d'heure de jeu, le XV du Trèfle évoluait à 14, la faute à ce carton rouge de Peter O'Mahony pour un déblayage en plein visage de Tomas Francis. Seulement, une expulsion n'est pas toujours synonyme de match facile pour l'adversaire, et les hommes d'Andy Farrell l'ont encore prouvé, en menant 13-6 à la mi-temps

North toujours, Rees-Zammitt déjà

Le collectif flanche ? Les Gallois s'en sont donc remis aux individualités. D'abord à George North. On dit de lui qu'il est fini, usé. A l'aile peut-être, à un niveau international toujours plus exigeant. Mais au centre, North rappelle aisément qu'il n'a que 28 ans... D'une feinte de passe pour l'essai, c'est lui qui remet son équipe dans le sens de la marche. Et c'est son remplaçant - de dix ans son cadet - qui permettra au XV du Poireau de prendre la tête dans une fin de match marquée par l'erreur de Billy Burns.

Entré à l'ouverture à la place de Sexton (probablement commotionné, l'ouvreur devrait être absent face aux Bleus), le joueur de l'Ulster n'a pas trouvé la pénaltouche dans les arrêts de jeu de la rencontre, tapant directement en ballon mort. Empêchant ainsi l'Irlande de bénéficier d'une dernière chance de l'emporter...

Le résumé vidéo complet du match :

Crédit vidéo : France tv sport