VIDEO. L’Originel, Le Classique et le Cézanne, Provence Rugby dévoile ses nouveaux maillots

Provence Rugby a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022 de Pro D2 : L’Originel, Le Classique et le Cézanne.

La valse des présentations des nouveaux maillots se poursuit avec Provence Rugby. Pour la première fois, la formation aixoise jouera avec trois maillots : L’Originel en Noir, Le Classique en blanc et le Cézanne. "Ce troisième maillot ayant été imaginé avec la famille du peintre aixois, ce dernier ayant passé une bonne partie de sa vie dans la Bastide du Jas de Bouffan qui, à l’époque, s’étendait vraisemblablement jusqu’au stade Maurice-David", explique le communiqué. On remarque une touche de rouge et de jaune (Sang et or ?) au bord des manches sur les trois tuniques sous forme de petites bandes. On ne sait pas encore si ce troisième maillot sera portée à lors d'un match en particulier.