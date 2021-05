VIDEO. L'image qui fait chaud au coeur : Noah Lolesio réconforté par ses coéquipiers après un raté

Ce samedi, les Brumbies se sont inclinés face aux Crusaders en Super Rugby. Noah Lolesio a manqué le coup de pied du match nul.



C'est le genre d'image qui fait chaud au cœur en ces temps compliqués. Noah Lolesio avait le match nul face aux Crusaders au bout du crampon après l'essai de Robert Valetini à la 80e. Mais le buteur des Brumbies a vu le ballon fuir les perches. Visiblement déçu de sa performance, celui qui avait transformé les trois premiers essais des siens jusqu'à présent, a vu ses coéquipiers venir vers lui pour le réconforter. Alors oui, on ne gagne pas tous les jours face aux Néo-Zélandais, multiples vainqueurs du Super Rugby. Et encore moins sur leur pelouse. Mais le rugby reste avant tout du sport et ses valeurs sont plus importantes. Ses coéquipiers ont tenu à le soutenir et à lui montrer qu'il n'a pas à s'en vouloir. Les Crusaders, menés par un excellent Richie Mo'unga et auteurs de cinq réalisations, s'en sortent bien.