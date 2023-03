VIDEO. L'exploit retentissant des Fijian Drua face aux Crusaders dans une ambiance électrique !

Ce samedi, les Fijian Drua ont remporté une victoire historique face aux Crusaders en Super Rugby. Une victoire qui s'est dessinée dans le second acte dans une ambiance folle.



On craignait le pire pour les Fidjiens avec la venue des Crusaders. Mais ce match a prouvé une fois de plus que seule la vérité du terrain compte. Et qu'un résultat n'est jamais décidé par avance. Il n'empêche que ce succès des Drua est un véritable exploit face au champion en titre. Lequel réalisé un début de saison compliqué après avoir été battu d'entrée par les Chiefs. Dans une atmosphère électrique et sous une forte température, les spectateurs ont assisté un moment magique comme seul le rugby peut en produire. Ce sont pourtant les visiteurs qui ont inscrit le premier essai et ils menaient 12 à 5 à la pause à la faveur de deux essais du talonneur Quentin MacDonald. Cependant, les Crusaders n'ont jamais vraiment démarré en seconde période. "Leur mouvement léthargique contrastait fortement avec l'énergie et le rythme illimités des Drua", raconte le New Zealand Herald.



Et ce sont les locaux qui ont animé cette rencontre en marquant trois essais par Ilaisa Droasese, Joseva Tamani et Eroni Sau. Donnant aux Drua une avance de 10 points avec autant de minutes à jouer. Les Crusaders ont repris vie à la 74e minute lorsque Sevu Reece a marqué, suivi de près par Ioane Moananu. À ce moment-là, les Néo-Zélandais menaient 24 à 22. C'était sans compter sur l'envie folle des Fidjiens qui ont continué de pousser jusqu'à récolter une pénalité proche des perches. Une opportunité que Kemu Valentini n'a pas laissée passer sur son premier coup de pied du match. Score final, 25 à 24. Ce qui a eu pour effet d'enflammer les supporters. Les Drua comptent maintenant deux victoires en trois matchs, tandis que les Crusaders n'en ont qu'une.