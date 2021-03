VIDEO. Les cannes incroyables de Taylor, le sauvetage dingue de Reece, les Crusaders assurent le show !

Les Crusaders ont dominé les Hurricanes dans le cadre du Super Rugby Aotearoa en marquant cinq essais dont un doublé du talonneur Codie Taylor.

Match spectaculaire entre les Crusaders et les Hurricanes ce samedi dans le cadre du Super Rugby Aotearoa. Sept essais ont été inscrits, dont cinq par les Crusaders. Mais les Hurricanes auraient pu en marquer un troisième par Garden-Bachop s'il avait eu les cannes pour aller en Terre promise dans le premier acte. Mais le All Black Sevu Reece, lancé comme une balle à sa poursuite, en a décidé autrement avec l'aide de son coéquipier de l'autre aile. Il n'a manqué que quelques centimètres à l'ouvreur des Canes. Au final, c'est le numéro 10 des Crusaders Richie Mo'unga qui a été en vue dans cette partie. Non seulement il a transformé quatre essais, mais il a aussi marqué à la 25e en profitant d'une superbe course de son talonneur Codie Taylor. Auteur d'un doublé dans cette rencontre, il a fait parler ses cannes à la manière d'un trois-quart avant de retrouver le soutien d'un coéquipier. Mo'unga a finalement terminé le travail sur sa vitesse.