VIDÉO - L'eau mouille, le feu brûle, et les Crusaders gagnent (encore) le Super Rugby

Retrouvez le résumé vidéo de la victoire des Crusaders face aux Highlanders, qui sacre l'équipe de Canterbury.

Et un, et deux, et trois, et quatre titres d'affilée ! Super Rugby classique ou Super Rugby Aotearoa, impossible de ne pas inscrire son nom au palmarès : voici la philosophie des Crusaders. Ce week-end, les joueurs de la franchise de Canterbury se sont assurés de finir champion à une journée de la fin, en venant à bout des Highlanders.

2020 ne sera donc (toujours) pas la bonne pour les Blues, relégués à six points au classement. La formation d'Auckland était exempt.

Qui est Hoskins Sotutu, l'homme qui fait tourner les têtes de 3 Nations ?Mais tout n'a pas été si facile pour les Crusaders, franchement bousculés par les Highlanders. La charnière Smith - Ioane a été impeccable, et les Croisés ont longtemps été menés au score, avant de totalement renverser le match sur deux contres. A la conclusion ? George Bridge, qui confirme week-end après week-end être un des meilleurs ailiers de la planète !

On ne vous en dit pas plus, et on vous laisse profiter du résumé vidéo complet :

