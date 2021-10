VIDEO. Le magicien Quade Cooper nous régale avec une passe dans le dos pour l'essai

Ce samedi, l'Australie a battu le Japon lors d'un test-match, une rencontre notamment marquée par les gestes magiques de l'ouvreur Quade Cooper.

Avant de partir pour l'Europe, le Japon et l'Australie croisaient le fer ce samedi à Oita. Un match remporté par les Wallabies 32 à 23. Au sortir d'un Rugby Championship où ils ont dominé les Boks à deux reprises, les Australiens ont eu plus de mal face aux Japonais. Ils ont tout de même inscrit cinq essais par Wright (6e), Petaia (21e), Tupou (42e) Leota (51e) et McInerney (78e). En face, Lemeki et Nakamura ont trouvé la faille. Insuffisant face à des Wallabies emmenés une fois de plus par un Quade Cooper inspiré. Du moins à la passe. On l'a notamment vu adresser une superbe chistera à l'aveugle sur la réalisation de Leota. A croire qu'il a des yeux dans le dos.