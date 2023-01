RUGBY. VIDÉO. Le fils de la légende Carlos Spencer fait déjà des ravages avec ses cannes de folie !

Payton Spencer, le jeune fils de la légende des All Blacks Carlos, fait actuellement des ravages avec l'équipe à 7 de la Nouvelle-Zélande.

À 45 ans, Carlos Spencer nous prouve que son talent n'est pas mort [VIDÉO]Véritable légende des All Blacks, Carlos Spencer (35 sélections), a arrêté sa carrière il y a maintenant 13 ans, après avoir illuminé le monde du rugby de son talent sur le terrain. Et si l'ancien ouvreur vous manque, sachez que son fils, Payton Spencer, fait déjà des ravages ! En effet, le joueur qui a fait ses preuves dans l'école d'Hamilton a inscrit un doublé pour son premier match avec l'équipe de Nouvelle-Zélande à 7, lors du tournoi de Sydney face à l'Uruguay. Des réalisations pleines de vitesse et d'appuis, à faire frémir les meilleurs joueurs du circuit mondial. Une performance majuscule pour le fils de King Carlos, qui a été saluée au pays du long nuage blanc. Vainqueur facile de l'Uruguay (45 à 7), les All Blacks Sevens affronteront ensuite le Kenya et l'Afrique du Sud en poule.

Payton Spencer, fils de la légende Carlos Spencer a inscrit son premier essai avec les All Blacks Sevens au #Sydney7s pic.twitter.com/0M9ZLz1fMy — World Rugby FR 🇫🇷 (@WorldRugby_FR) January 27, 2023

