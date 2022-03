VIDÉO. La vérité enfin dévoilée ! Baptiste Couilloud a bien fait trempette avec le trophée

Même si le trophée n’est pas perdu au fond de la Seine entre deux Vélib’ immergés, ce dernier connaît visiblement bien le fleuve parisien.

Selon les experts, la coupe avait besoin d’être hydratée. Selon nos Bleus (ou Romain Ntamack, c’est comme vous voulez), c’est la faute à Baptiste Couilloud. Et selon le Canal Rugby Club, le Lyonnais n’est rien de plus que le sauveur du trophée. En effet, après “de longues enquêtes” le CRC a dévoilé les images tant attendues du plongeon olympique du numéro 9, bien accompagné, dans le fleuve parisien. Si la technique reste à revoir avant 2024, le brevet de sauveteur est lui bien validé. Le merveilleux bibelot est arrivé sain et sauf à Marcoussis.

Alors, est-ce que le trophée des 6 Nations a fini dans la Seine ❓

Réponse finale après une longue enquête de tous nos journalistes et nos consultants

En voyant ces images, on en vient presque à remercier le ciel de savoir que c’est un demi de mêlée qui s’est proposé à cette initiative. Imaginer ces 7 kilogrammes d’argent entre les mains, parfois savonneuses, d’un avant aurait fait faire une crise cardiaque à certain. S’il reste quelques traces sur cette coupe, bien mal tombée entre les mains de nos chelemards il faut l’avouer, voici nos conseils pour les hommes de Marcoussis. Veuillez nettoyer ce dernier avec un mélange d’eau et de bicarbonate de sodium. Si la crasse est bien incrustée n’hésitez pas à le baigner dans cette solution avec délicatesse. Rincez-le ensuite (pas dans un fleuve, ni une rivière de préférence) et essuyez-le soigneusement. Pour plus d'informations sur l’entretien de l’argent, veuillez cliquer ici.

Par contre, en ce qui concerne une éventuelle tentative de surf en Mer Méditerranée, nous n’avons aucune solution contre les rayures. Désolé.