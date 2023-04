VIDEO. La course incroyable de ce ''BIG Man'' sur 90 mètres pour résister à Richie Mo'unga en Super Rugby

Le troisième ligne tongien des Rebels Vaiolini Ekuasi a mis les cannes sur 90 mètres pour inscrire un très bel essai face aux Crusaders en Super Rugby.



Ce samedi, les Crusaders ont remporté leur sixième victoire en Super Rugby aux dépens des Rebels. Australiens et Néo-Zélandais ont livré un match spectaculaire avec pas moins de neuf essais inscrits et 70 points inscrits. Les locaux ont été toujours dans la partie jusqu'à l'heure de jeu. Ils avaient même l'avantage. Mais les visiteurs ont réalisé une grosse fin de rencontre pour finalement s'imposer 43 à 27 à la faveur de trois essais transformés. En face, les Rebels n'ont réussi à marquer que trois petits points sur pénalité. Eux qui avaient pourtant franchi la ligne de craie à trois reprises dans le premier acte. Notamment grâce à Vaiolini Ekuasi. Le troisième ligne tongien a été le premier sur le ballon après qu'Havili a été découpé par un coéquipier. Puis, il a mis les cannes sur 90 mètres. Une superbe course pour un joueur de son gabarit. D'autant plus qu'il avait à ses trousses l'un des joueurs les plus rapides de la planète ovale en la personne de Richie Mo'unga. L'ouvreur des All Blacks n'a cependant pas été capable de le reprendre avant que Ekuasi ne rentre en Terre promise.