VIDEO. La course de 50m incroyable d'un pilier à l'accélération foudroyante jusqu'à la ligne d'en-but.

Bon, ok, l'essai est magnifique, mais Jean-Michel Cétaitmieuxavant va se demander s'il tient bien en mêlée.

On l'appelle Beast 2.0 ! Comprenez, une version améliorée de Tendaï Mtawarira alias the Beast, probablement le pilier le plus connu de la dernière décennie sur la scène internationale... Sud-Africain comme lui, Ntuthuko Mchunu n'est pas connu, en-dehors des frontières de la nation sud-africaine. Et pourtant, le pilier des Sharks (encore un point commun avec Mtawarira) vient de se révéler à la face du monde.

Non pas grâce à une énorme poussée en mêlée, une belle percussion ou un plaquage offensif dans les règles. Non, plutôt grâce à sa pointe de vitesse !

Âgé de 21 ans, il a transpercé la défense des Lions comme si de rien n'était, après être venu se proposer dans l'intervalle à l'extérieur de son talonneur. 50 mètres plus loin, Mchunu file dans l'en-but après avoir distribué sa carte de visite. Déjà un classique !

Who doesn’t love a storming loose head prop scoring a try?



Meet 21yo Ntuthuko Mchunu



Or, as the Beast himself called him: #Beast2.0 pic.twitter.com/gaSSb1d8zh — Elma Smit (@Elmakapelma) March 20, 2021

Score final ? 43-40, en faveur des Lions.