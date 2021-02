VIDEO. Joue-la comme Messi : Thomas Vincent inscrit un essai spectaculaire en enchaînant les coups de pied !

La PRO D2 est le meilleur championnat du monde, arrêtez d'en douter, épisode 78492. Et en plus, Lionel Messi y joue...

Si vous en doutiez encore, le Cantal est le plus beau département de France. Le Plomb, le fromage éponyme, les salers, la Festa del Pais de Saint-Flour... On est en 2021, il s'agirait d'ouvrir les yeux, et d'admettre la vérité ! Côté rugby, il y a aussi Aurillac. Principalement connue pour son festival de théâtre, la ville compte une équipe de rugby professionnel. Alors certes, les trophées majeurs se font attendre, mais l'équipe peut quand même régaler.

Dernier exemple en date avec Thomas Vincent. Prêté par le SU Agen, le n°10 est un grand espoir du poste. Et visiblement, aller chercher du temps de jeu en PRO D2 lui réussit. Face à Oyonnax, il a ainsi inscrit un superbe essai en solo en enchaînant trois coups de pied : un ras du sol, suivi d'un pardessus, puis d'un dribbling. Le timing est parfait, le geste bien exécuté, le rebond favorable...

Il y a du Lionel Messi chez l'ancien international U20 !

Un essai à retrouver à 1:06 dans le résumé du match, remporté par Aurillac sur le score de 22-16. Les Cantalous occupent la 8e place du classement !

Crédit vidéo : PRO D2 - Officiel