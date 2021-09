VIDEO. INSOLITE. Pikachu et les Tortues Ninja vous expliquent les nouvelles règles

Sur sa chaîne Youtube, l'ancien arbitre international Waynes Barnes propose des vidéos à caractère éducatif avec des jouets pour expliquer les règles du rugby.

Expliquer le raffut avec des Barbies, le double mouvement avec Batman, Barnes nous régale [VIDEO]Décidément, Waynes Barnes est plein de ressources et surtout d'imagination quand il s'agit d'expliquer les règles du rugby de manière simplifiée. Sur sa chaîne Youtube, l'ancien arbitre international propose des vidéos à caractère éducatif. Et pour que tout le monde comprenne, il a décidé d'utiliser des jouets. Après Batman ou encore Barbie, place aux Tortues Ninja et aux Pokémon. Si vous n'avez pas bien compris la nouvelle règle du renvoi sur la ligne d'en-but (goal line drop-out), Léonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaëlo sont là pour vous aider à y voir plus clair. Et ce, même si vous ne parlez pas trop anglais.

Quant aux Pokémon, ils ont été appelés pour aider Barnes à faire la lumière sur la règle du 50/22.