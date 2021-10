VIDEO. INSOLITE. 😱 Du rugby dans un clip de K-POP, on ne s'y attendait pas !

Le groupe de K-Pop ENHYPEN a mis en avant le rugby dans son dernier clip. La vidéo totalise plus de 14 millions de vues. Une belle publicité pour le rugby.

Si vous ne connaissez pas le ph√©nom√®ne K-Pop, c'est que vous vivez certainement sur une √ģle. Ou que vous avez plus de 70 ans. Chez les hommes, c'est le "boys band" BTS qui r√®gne sans partage. C√īt√© f√©minin, Blackpink est sans doute l'un des "girls group" les plus rentables du moment. Ces groupes font partie de la troisi√®me g√©n√©ration de K-Pop. Vous vous demandez certainement quel est le rapport avec la balle ovale. Et bien figurez-vous que l'un de ses groupes, ENHYPEN, form√© en 2020, a int√©gr√© le rugby √† son dernier clip. Une belle publicit√© pour la discipline au pays du matin calme dont la s√©lection √† 7 masculine a particip√© aux derniers Jeux olympiques au Japon. La vid√©o se rapproche des 15 millions de vues. Ce qui pourrait inspirer des jeunes cor√©ens √† s'initier au rugby. Par contre, il va falloir revoir les r√®gles car on a vu pas mal de passes en-avant dans ce clip. Preuve que le rugby est sans doute encore confondu avec le football am√©ricain.