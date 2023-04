RESUME VIDEO. Injouable Stade Toulousain qui passe 50 pions aux Sharks et rejoint le Leinster en demie !

Le Stade Toulousain a passé sept essais aux Sharks en quart de finale de la Champions Cup. Une démonstration de rugby qui impressionne avant la demie face au Leinster.

Ramos stratosphérique, Dupont le seigneur, les supporters ont été émerveillés par la performance du Stade ToulousainLe Stade Toulousain s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup en dominant les Sharks ce samedi. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont inscrit sept essais. Un festival offensif qui a cependant mis du temps à se dessiner. Les Sud-Africains ont en effet bousculé les hommes d'Ugo Mola pendant une bonne partie de la rencontre. Et ce n'est pas forcément là où on les attendait. En effet, ce sont principalement les trois quarts des Sharks qui ont mis le feu à la pelouse du Wallon avec les réalisations de Williams et Chamberlain. Mais ces derniers ont ensuite été éclipsés par leurs homologues toulousains. Alors qu'ils avaient manqué de maitrise dans la finition lors des 40 premières minutes, les locaux ont fini par se trouver. Et ça a fait très mal. Mallia et Ramos ont chacun marqué deux essais sous l'impulsion d'un Antoine Dupont de Gala. Le demi de mêlée a offert quatre essais à ses coéquipiers, dont Retière en fin de partie. La charnière a été en vue puisque Romain Ntamack a mystifié la défense fatiguée des Sharks à quelques minutes de la sirène. Une prestation remarquable des arrières qui a été possible grâce à l'excellent travail des gros. Lesquels ont été récompensés par la réalisation de Mauvaka à la 68e.