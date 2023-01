VIDEO. IMAGES RARES : Tuisova stoppé net et soulevé sur un énorme plaquage de Fourcade !

Ce samedi, les joueurs de Clermont ont mis du cœur à l'ouvrage en défense face à Lyon en Top 14, à l'image de cet énorme plaquage de Fourcade sur Tuisova.

VIDEO. Top 14. OUTCH ! La double lame Lee/Moala éparpille Mignot façon puzzleEn partance pour le Racing 92, Josua Tuisova a été l'un des joueurs les plus en vue ce samedi sur la pelouse de Gerland lors du match de Top 14 entre Lyon et Clermont. Son activité ballon en main et sa puissance ont notamment permis au LOU d'inscrire un essai important juste avant la mi-temps. Le centre avait pourtant été reçu par la défense de l'ASM quelques instants plus tôt après une touche dans les 22 mètres auvergnats. Arrivé lancé pour faire sauter le verrou défensif clermontois, il a été accueilli de manière très solide par le talonneur de l'ASM Etienne Fourcade. D'ordinaire, le Fidjien est celui qui met les autres sur les fesses. Jules Plission a d'ailleurs gouté à sa puissance dans le premier acte. Mais cette fois-ci, l'ancien joueur de Toulon a expérimenté sa propre médecine puisqu'il a été renvoyé dans son camp de manière spectaculaire. Des images rares !