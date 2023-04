VIDEO. HALLUCINANT ! La Passe en retrait au pied de Thomas Ramos sous pression devant son en-but !

L'arrière du XV de France Thomas Ramos a réalisé un geste superbe devant son en-but face aux Sharks. Une passe au pied sous pression de grande classe.

L'entame du quart de finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et les Sharks a été marquée par le geste de grande classe de Thomas Ramos. Les Sud-Africains sont très bien entrés dans cette partie malgré le voyage. Ils ont monopolisé le cuir lors des premières minutes de la rencontre et tenté de mettre les Toulousains sous pression en faisant parler leur puissance. Face à la solide défense du leader du Top 14, ils ont également choisi l'option du pied. Mais l'arrière du XV de France n'est pas du genre à se faire surprendre. Comme sur cette action avant la 10e minute où il a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire et d'une technique incroyable devant son en-but en passant le ballon au pied pour Romain Ntamack. Un geste sublime !