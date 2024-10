VIDEO. Futur adversaire du XV de France, le Japon se fait atomiser par des All Blacks redoutables

Les All Blacks montrent les crocs : victoire 64-19 face au Japon. Malgré un début hésitant, le rouleau compresseur néo-zélandais se met vite en marche, annonçant une tournée redoutable.

Les All Blacks ont entamé leur tournée automnale avec une victoire éclatante face au Japon, 64-19, à Yokohama. Emmenée par un collectif remanié mais relevé, la formation néo-zélandaise a fait preuve d’une efficacité redoutable, marquant sept essais en première mi-temps.

Un début de match hésitant des All Blacks...

De quoi rappeler qu’ils ne sont pas venus faire de la figuration en cette fin d’année, malgré la longueur de la saison. Les hommes de Scott Robertson ont pourtant connu un début de match surprenant, voyant les Brave Blossoms ouvrir le score dès les premières minutes.

Une entrée en matière timide des Kiwis, mais qui n’aura été qu’une étincelle japonaise face au rouleau compresseur néo-zélandais. Dès la 11e minute, les All Blacks ont pris les commandes avec un essai de Telea, lançant ainsi un festival offensif.

La première mi-temps fut tout simplement clinique : passes millimétrées, soutien constant, vitesse d’exécution… La défense japonaise n’a rien pu faire contre la montée en puissance des All Blacks.

... avant un festival offensif implacable

Résultat, le score affichait un imposant 43-12 à la pause alors qu'il n'y avait que deux points d'écart (12-14) pendant une partie du premier acte. Une démonstration de force que n'ont pas manqué d'analyser les futurs adversaires de cette équipe, dont le XV de France.

La seconde mi-temps, en revanche, s’est révélée plus laborieuse. Le rythme est retombé, et les imprécisions se sont multipliées, notamment en défense. Malgré ces fautes, les All Blacks ont su maintenir une avance confortable, concluant le match avec 64 points inscrits, pour seulement 19 encaissés.

Le staff néo-zélandais a de quoi être satisfait de la prestation avec 10 réalisations et neuf marqueurs différents. Pour son premier match, Ruben Love s'est en effet offert un doublé. Néanmoins, les prochains adversaires qui se présentent face aux All Blacks seront d'un autre niveau avec l'Angleterre, l'Irlande ou encore l'équipe de France.

Cette victoire sur le Japon laisse entrevoir une équipe toujours redoutable, mais perfectible. Une chose est sûre : les All Blacks ne seront pas faciles à manœuvre malgré la fatigue accumulée, et le XV de France devra se préparer à affronter une machine bien huilée. On espère voir des Bleus autant à leur aise face aux Japonais. Mais on peut imaginer que ces derniers voudront relever la tête après ce revers à domicile.