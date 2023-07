VIDÉO. France U20. ‘’C’est à nous de choisir maintenant’’, le discours déterminant de Reus et Jégou avant la demi-finale face aux Anglais

Ce mardi, France Rugby nous a offert sur sa chaîne Youtube le 4ème épisode de la série ''Horizon Bleu'', dédiée à l'équipe de France U20 et son parcours en Coupe du Monde.

Équipe de France U20. Marko Gazzotti, digne successeur de Grégory Alldritt ?Ce week-end, l'équipe de France U20 s'est largement imposée face à l'Angleterre (52-31), lors de la demi-finale du championnat du Monde. Une victoire acquise non sans mal, après une première période à l'avantage des jeunes Britanniques. Mais voilà, la puissance et le talent des Bleuets ont fait la différence dans le second acte, emmenés notamment par une troisième ligne en feu. Un succès qui envoie Jauneau et ses coéquipiers en finale face à l'Irlande, et que France Rugby nous a permis de revivre de l'intérieur, avec le 4ème épisode de la série ''Horizon Bleu''. Dédiée à la semaine de préparation des Bleuets, ce nouveau chapitre nous permet également de découvrir les derniers instants de cette équipe talentueuse, juste avant de rentrer sur la pelouse.

RUGBY U20. VIDÉO. Incroyable scénario, Jauneau et Gazzotti font des merveilles pour remettre la France devant l’Angleterre !Et parmi eux, le discours déterminant des Rochelais Hugo Reus et Oscar Jégou, juste avant la rencontre face aux Anglais : ''À la 20ème minute, qu'on gagne de 20 points ou qu'on perde de 20 points, cela ne change rien. Ce qui est passé est passé. On regarde toujours devant (...) Cela va être dur. Mais maintenant c'est à nous de choisir si dans 80 minutes on pleure, ou si on se laisse encore le droit de rêver''. Des mots bien choisis, qui ont certainement dû aider les Bleuets à ne pas baisser la tête, après un début de rencontre délicat (0-17). Un moment qui résume parfaitement l'état d'esprit du groupe, que ce soit avant, pendant, ou après chaque match. Pour en découvrir plus, retrouvez l'intégralité de l'épisode réalisé par Pierre Baty juste en dessous, ou bien sur la chaîne Youtube France Rugby.

