VIDÉO. En 2023, les Sharks n’y voyaient que du rouge et se faisaient pulvériser par le Stade Toulousain (54 à 20)

Ce samedi, Toulouse affronte donc les Sharks de Durban, pour la 3ᵉ journée de Champions Cup. Une nouveauté pour le champion d’Europe en titre que de se déplacer de l’autre côté du globe, sous 30 degrés au mois de janvier.

Mais les coéquipiers de Romain Ntamack connaissent pourtant cette équipe sud-africaine, qu’ils avaient affrontée il y a deux saisons en quart de finale de Champions Cup. À l’époque, malgré une belle bataille, les Sharks avaient encaissé le tarif maison à Ernest-Wallon (54 à 20).

Pourtant, la partie fut bien plus serrée que le score ne veut bien le laisser croire. À la pause, suite à une fulgurante de Curwin Bosch terminée tout en vitesse par le numéro 9 le plus rapide du monde Grant Williams, un Toulouse bousculé durant 30 minutes ne menait que 13 à 10.

Et puis, entre le trajet à accumuler et un banc pas aussi dense que celui des Rouges et Noirs, les coéquipiers de Siya Kolisi avaient peu à peu baissé de pied. Le Stade Toulousain dominait, appuyait, mais les Sharks restaient à portée de fusil grâce à 2 essais, dont un en première main de leur arrière Chamberlain.

Le truc, c’est qu’Antoine Dupont distribuait les caviars et en donnait 5 au total, pour faire grimper l’addition. Dans le dernier quart d’heure, les Sud-Afs pliaient et Toulouse accélérait encore.

Bilan ? 4 essais en 13 minutes, dont un numéro de Romain Ntamack pour parachever le succès haut-garonnais. Même en Nouvelle-Zélande à l’époque du Super Rugby, les Sharks n’encaissaient pas de déroute pareille.

Nul doute qu’à domicile et gonflés par le retour d’Eben Etzebeth, ils voudront prendre leur revanche. Mais les nombreux Bleus de Toulouse en ont une autre bien plus importante à prendre…