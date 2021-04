VIDEO. En 2013, l’ASM assommait Montpellier en quart de finale avec un Sivivatu en feu

C’était il y a eu 8 ans déjà. Clermont recevait Montpellier au stade Marcel Michelin, pour le match d’ouverture des quarts de finale de cette édition 2012-2013.

Le contexte :

Demi-finaliste un an plus tôt, l’ASM cherchait à aller au bout de la compétition cette année-là. L’équipe l’avait d’ailleurs prouvée, en terminant première de leur poule, sans aucune défaite ! De son côté, Montpellier est un peu la surprise de ces quarts de finale. En battant le RCT à la dernière journée, les Montpelliérains terminaient alors deuxième de leur poule et se laissaient le droit de disputer le premier quart de finale leur histoire, en coupe d’Europe.

Les équipes :

De cette époque, seuls quatre joueurs, titularisés lors de cette rencontre sont restés avec leur club : Fofana et Parra à l’ASM, Paillaugue et Ouedraogo au MHR. Fabien Galthié, alors entraineur de Montpellier est, lui, devenu sélectionneur du XV de France.

Composition de Clermont : 1. DOMINGO - 2. KAYSER - 3. KOTZE

4. CUDMORE - 5. HINES

7. BARDY - 8. BONNAIRE - 6. VOSLOO

9. PARRA - 10. RADOSAVLJEVIC

11. NALAGA - 12. FOFANA - 13. ROUGERIE - 14. SIVIVATU

15. BYRNE

Composition de Montpelier : 1. WATREMEZ - 2. CREEVY - 3. BUSTOS

4. GORGODZE - 5. PRIVAT

7. BIAS - 8. TULOU - 6. OUEDRAOGO

9. PAILLAUGUE - 10. TRINH-DUC

11. ARTRU - 12. FERNÁNDEZ - 13. COMBEZOU - 14. NAGUSA

15. AMOROSINO

Le match :

À la 13e minute, les hommes de Fabien Galthié mènent 0-6 après deux pénalités de Benoit Paillaugue. Son homologue clermontois, Morgan Parra, lui répond quelques minutes plus tard. Mais le chassé-croisé continue, et Paillaugue permet aux siens de conserver six points d’avance : 3-9. À la 27e minute, François Trinh-Duc sort après une blessure à la cheville. Il est remplacé par Bérard. La sortie de Trinh-Duc coïncide avec le réveil auvergnat. Une minute plus tard, Parra ajuste un petit jeu au pied dans le côté fermé et Fofana s’en saisit pour aplatir le premier essai du match. L’essai n’est pas transformé et Montpellier garde alors l’avantage au score : 8-9. Mais cela ne va pas durer, car cinq minutes plus tard, Sivivatu perce et dépose la défense héraultaise avant d’offrir sur un plateau l’essai à son capitaine, Aurélien Rougerie. Et pour la première fois du match, Clermont mène 15-9, à la 34e.

On est à la 53e minute de la partie et Sivivatu, comme lors de la première mi-temps, décide de déchirer toute la défense héraultaise sur 60 mètres. Résultat, une folle accélération et deux crochets plus tard, il marque un essai d’anthologie. À noter également, le travail exceptionnel de Fofana qui, d’un crochet et d’une passe au contact, sert parfaitement son ailier. Après la transformation de Parra, Clermont se détache au score : 22-9. À un quart d’heure de la fin, après un ballon rapidement sorti du ruck, Rougerie fixe deux adversaires et passe les bras pour Byrne, qui crucifie les espoirs montpelliérains.



Skrela, rentré au cours de la deuxième mi-temps, transforme et porte le score à 29-9. La messe semble dite au stade Marcel Michelin. Dix minutes plus tard, c’est Nalaga qui inscrit le dernier essai clermontois, parfaitement servi par Voslo en bout de ligne. Après la sirène, l’ailier fidjien de Montpellier, Nagusa, sauve l’honneur des siens et inscrit un très bel essai, sur une course de 50 mètres, le long de la ligne de touche. Les Jaunards s’imposent 36-14 et conservent leur invincibilité à domicile : 59e victoires de rang au stade Marcel Michelin ! Pour l’anecdote, c’est à Montpellier que les Clermontois affronteront les joueurs du Munster pour la demi-finale.