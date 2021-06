VIDEO. Elle se voit déjà dans l'en-but mais se fait découper avant de marquer

Une joueuse de la sélection belge à 7 a réalisé un superbe plaquage face à la Russie. L'essai semblait tout fait mais elle a continué son effort.

La rencontre de rugby à 7 entre la Russie et la Belgique a été marquée par un plaquage décisif de la part d'une joueuse belge. Suite à une perte de balle sur la ligne médiane, la Russie a écarté le cuir et trouvé la faille au centre du terrain. L'essai semblait alors tout fait. Mais une joueuse en défense a refusé d'abdiquer. Au sol au début de l'action, elle a entrepris une course en travers pour revenir sur la porteuse de balle. Cette dernière a regardé dans sa direction dans un premier temps, mais a semble-t-il estimé qu'elle était trop loin pour revenir avant la ligne de craie. Allez savoir ce qui est passé dans sa tête par la suite. Elle a plusieurs fois regardé derrière pour vérifier qu'une autre joueuse de la Belgique n'était pas sur ses talons... oubliant totalement la numéro 1 qui revenait en trombe. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner !