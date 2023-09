VIDEO. Coupe du monde. Le XV de France débloque son compteur avec un caviar de Jalibert pour Penaud !

Le XV de France a débloqué son compteur dans cette coupe du monde face aux All Blacks grâce à Damian Penaud, très bien servi par son ouvreur Jalibert.

Le XV de France a débloqué son compteur dans cette coupe du monde grâce à son serial marqueur. Qui d'autre que Damian Penaud pour marquer face aux All Blacks. Suite à un essai logiquement refusé, l'ailier de Bordeaux a plongé en Terre promise à la 55e.

Un essai qui vient récompenser l'envie des Bleus. Malmenés par les Néo-Zélandais dans le premier acte, les Tricolores ont réalisé un bon début de deuxième période.



Alors qu'ils auraient pu prendre les points au pied, ils ont choisi d'aller en touche par Jalibet. Après un travail des avants, ils ont écarté et c'est Jalibet qui a fait la différence.



L'ouvreur de l'UBB a parfaitement manœuvré face à la défense et fait la différence avec un coup de rein avant de fixer et de donner à son futur coéquipier en Top 14.



Un essai, combiné au carton jaune de Jordan, qui a permis à la France de faire la différence aux abords de l'heure de jeu, 16 à 13, dans une rencontre très intense comme on pouvait le prévoir.



Notez que les All Blacks avaient marqué deux essais par Telea dès la 2e minute puis à la 43e.



Pour rappel, les Bleus ont perdu leur talonneur Julien Marchand dès l'entame de la rencontre. Le Toulousain pourrait être absent pour plusieurs matchs selon la gravité de sa blessure.