VIDEO. Comment le XV de France féminin s'est resserré après la terrible blessure de Laure Sansus ?

La blessure de Laure Sansus a perturbé le XV de France féminin, mais il a aussi permis aux Bleues de trouver de la motivation supplémentaire dans cette Coupe du monde.

Pourquoi l'Italie est l'adversaire parfait pour la France en quart de finale de la Coupe du monde ?Ce samedi, l'équipe de France féminine de rugby affrontera l'Italie en quart de finale de la Coupe du monde. Les Bleues sont à un match d'une demi-finale qui s'annonce grandiose face à la Nouvelle-Zélande, favorite de son quart face aux Galloises. Les deux dernières semaines n'ont pas été simples pour les Tricolores. Le groupe a dû gérer la blessure et le forfait de Laure Sansus pour la suite de la compétition ainsi que la fin de sa carrière. Un coup dur pour les joueuses, toutes très liées. Mais elles se sont aussi servi de cet événement pour se regrouper et décupler leur motivation d'accéder aux phases finales. Dans l'épisode cinq de la série Âmes Soeurs consacrée au XV de France féminin, on accompagne les Bleues tous au long de ces moments importants avec notamment le discours de Gaëlle Hermet avant le match de poules ô combien important face aux Fidji.



