VIDEO. Ce passage de rugby viril va vous prouver qu'on sait plaquer en Super Rugby !

Julian Savea a inscrit un doublé ce vendredi lors du match de Super Rugby entre les Hurricanes et les Rebels. Un match marqué par de solides affrontements.

Combien de fois avez-vous entendu : "En Super Rugby, y'a pas de défense, c'est porte de saloon !" Peut-être est-ce vous qui avez écrit cette phrase en commentaire d'un article traitant d'une action de folie. Le championnat de l'hémisphère sud est spectaculaire, ce n'est une surprise pour personne. Les scores fleuves ne sont pas rares. Et il arrive en effet que certains joueurs se trouent. Mais est-ce vraiment la défense qui n'est pas bonne ou bien l'attaque qui lui est supérieure ? Le débat fait toujours rage et rien ne dit qu'il prendra fin un jour. ANALYSE. Pourquoi le Super Rugby semble plus excitant que les championnats européens ? [VIDÉO]Ce samedi, le match entre Hurricanes et les Rebels a non seulement prouvé qu'il était possible d'avoir des essais, mais aussi une grosse défense. On a vu sept réalisations dans cette partie, dont un doublé de Julian Savea, pour un score final de 35 à 13 en faveur des Néo-Zélandais. Mais ça veut pas dire qu'il n'y pas eu de combat, parfois à la limite de la règle, avec des plaquages rugueux. En témoigne ce passage marqué par des caramels bien salés et une contre-attaque des Canes pour le deuxième essai de l'ancien joueur de Toulon. Et si on profitait seulement du spectacle au lieu de toujours chercher la petite bête ? Notez que Savea est désormais le meilleur marqueur d'essais de l'histoire de la franchise avec 57 essais devant un certain Christian Cullen et TJ Perenara.