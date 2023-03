VIDEO. Ce jour-là, Vincent Debaty a lâché la caravane pour un essai de LÉGENDE contre l'Angleterre

Avant le choc entre l'Angleterre et la France samedi dans le 6 Nations, retour sur l'un des plus beaux essais inscrits par les Bleus à Twickenham.

VIDEO. 6 Nations - XV de France : le plus bel essai du Tournoi pour Vincent DebatyComme tous les deux ans, lorsque l'équipe de France se déplace en Angleterre, on se remémore les actions marquantes du Crunch. Impossible de ne pas évoquer ce match de 2015. La rencontre entre Anglais et Français la plus prolifique de l'histoire. Ce jour-là, 90 points ont été inscrits par les deux équipes. Et si les Bleus avaient encaissé une belle valise, 55 unités, ils avaient eu du répondant avec 35 points marqués. Les supporters en avaient eu pour leur argent avec pas moins de douze essais, dont cinq en faveur des Bleus. En face, Youngs et Nowell y étaient allés de leur doublé. Pour les Bleus, Tillous-Borde et Nakaitaci avaient marqué aux abords du quart d'heure. Mermoz avait franchi la ligne de craie anglaise au retour des citrons avant que Debaty et Kayser ne récompensent le travail des avants dans cette partie spectaculaire. Un essai a cependant plus marqué les esprits que les autres. Et il sera d'ailleurs élu essai du Tournoi cette année-là. Une action partie des 22 mètres tricolores avec une sublime chevauchée de Noa Nakaitaci et un soutien du pilier de Clermont Vincent Debaty qui avait parfaitement suivi pour marquer 80 mètres plus loin. Le genre d'essai qui marque une carrière et qui fait partie de la légende du Crunch.