VIDEO. BOUMFA ! L'ÉNOOOORME cartouche d'un pilier de 140kg en Super Rugby

Pone Fa'amausili, droitier de son état, a désossé le 2ème ligne des Chiefs Naitoa Ah Kuai dans les règles. Un timing parfait, à montrer à tous vos pilards.

Connaissez-vous Pone Fa'amausili ? Non ? Mais si, vous savez, c'est ce colossal pilier droit des Rebels qui avait fait sensation durant le Super Rugby en vase-clos il y a 2 ans. Avec ses 1m96 pour 138kg et son look atypique, l'ancien treiziste ne passait pas inaperçu sur le pré, lui dont la principale occupation consiste à marcher sur ses adversaires, que ce soit en attaque comme en défense. Nous vous le présentions d'ailleurs l'an dernier, lorsque les Bleus étaient venus aux Antipodes pour jouer leur tournée estivale.

INTERNATIONAL - Les pépites australiennes : Pone Fa’aumausili, l’ogre de Melbourne

Blessé depuis le début de saison, le garçon d'origine tongienne revient tout juste dans le groupe de Melbourne, mais remet déjà le couvert : le week-end dernier, face aux Chiefs, la coqueluche locale a montré qu'on pouvait - encore - approcher les 140kg et découper dans les règles. Sur un renversement des Chiefs, la cellule d'avants et en l'occurence le 2ème ligne Naitoa Ah Kuai (116kg) sont servis. Sauf que le pilier australien avait parfaitement anticipé en montant comme un "calus" et découpe dans les règles le Néo-Zélandais. Avec un "hit" si impressionnant que Ah Kuai dégueule le ballon sur l'impact.

L'action parfaite, alors ? Hum, pas vraiment, puisque dans la foulée, le beau bébé a passé ses nerfs sur l'autre 2ème ligne des Chiefs, Josh Lord, qui venait de le pousser pour venger son compère, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Résultat, carton jaune pour Big Pone Fa'amausili, qui venait pourtant de faire l'immense effort de se baisser et d'enserrer avant de cartoucher. Indiscipline, quand tu nous tiens...