VIDÉO. Avec un sublime 50-22, ce talonneur prouve qu'il a un meilleur pied que ton 10

Ce week-end, à l'occasion du match de la peur entre les Nec Green Rockets et les Shining Arcs, le talonneur local, Shin Kawamura, a réussi un 50-22 de toute beauté.

Décidément la League One, le championnat professionnel japonais n'en finit plus de nous régaler. Si Quade Cooper passe en mode Harlem Globetrotters à chaque rencontre, et nous gratifie de quelques passes dont lui seul a le secret, on y voit également de nombreux essais spectaculaires. Ce week-end encore, lors de la confrontation entre les Nec Green Rockets Tokatsu et les Shining Arcs (victoire de ces derniers sur le terrain de Tokatsu 34-38), le talonneur local, Shin Kawamura, nous a offert un geste de grande classe.

Sur un lancer en touche adverse, ce dernier récupère la gonfle en fond d'alignement après que le pilier visiteur a lobé son sauteur. Ni une ni deux, Kawamura analyse la situation à la perfection et voit le fond du terrain dégarni. Du gauche, il tape à suivre et trouve un sublime 50-22. Une action qui nous a permis aussi d'admirer sa formidable pointe de vitesse et son excellent jeu au pied à rendre jaloux certains 10 de Fédérale ou séries.

Cette saison déjà, plusieurs avants se sont illustrés de la même manière. On se souvient du deuxième ligne irlandais Tadhg Beirne face à la France ou de Shane Delahunt, le talonneur du Connacht. Des coups de pieds à faire pâlir certains trois-quarts.