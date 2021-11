VIDEO. Autumn Nations Series. Les All Blacks s'offrent un record du monde face à de valeureux Italiens

La Nouvelle-Zélande a dominé l'Italie ce samedi à Rome non sans mal. Coles et Aumua ont inscrit un doublé mais les Blacks ont eu du mal à enchaîner.

Une semaine après avoir corrigé le Pays de Galles, la Nouvelle-Zélande a eu beaucoup plus de mal à se défaire de l'Italie. Ian Foster avait opéré un large turnover pour cette rencontre à Rome. Face à une défense italienne très agressive, les All Blacks n'ont pas eu leur rendement habituel. La faute à ces ballons tombés et surtout à l'envie des Transalpins qui ont perturbé leurs offensives. Les Néo-Zélandais se sont rassurés sur les fondamentaux avec une très bonne mêlée et un alignement impérial qui a permis à Coles, élu homme du match, d'inscrire deux essais à la 30e et à la 38e. Avant lui, c'est le demi de mêlée Finlay Christie qui avait trouvé la faille mais il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir Sevu Reece passer une nouvelle fois la ligne de craie. Preuve qu'ils n'ont pas été à leur aise sur le pré romain. Une réalisation qui leur permis de battre le record d'essais marqués en une saison autrefois détenu par l'Argentine. RUGBY. Les All Blacks pourraient battre un hallucinant record détenu par l'ArgentineMalgré ce revers, les Italiens ont montré de très belles choses, notamment en défense où ils ont résisté à nombreux assauts des All Blacks. Ils ont été bien moins efficace en attaque avec seulement trois pénalités au compteur malgré un Ioane en vue. Une débauche d'énergie qu'ils ont fini par payer après l'heure de jeu. Les visiteurs ont ensuite alourdi la marque par Aumua derrière un ballon porté avant une course en bord de touche de Hoskins Sotutu. Le score est lourd mais les Italiens ont bien résisté avant de concéder un nouvel essai par Aumua.