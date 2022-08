VIDÉO. ASM CLERMONT. La recrue explosive, Alex Newsome, sert un caviar pour un essai de 80 mètres

Lors du match amical entre l’Union Bordeaux-Bègles et l’ASM Clermont-Auvergne, le nouvel arrivant Alex Newsome s'est bien fait remarquer.

Il y a des moments où on a juste besoin de mettre les moteurs à fond et d'accélérer. Ça, c’est ce qu’a fait Alivereti Raka après le caviar adressé par son nouveau coéquipier, Alex Newsome. Lancé, il réceptionne une passe d’un de ses avants venu fixer le défenseur adverse. Sans détour, l’Australien a alors juste à prendre le trou (et le fait très bien) afin de parcourir le plus de mètres possibles. Arrivé au 22 mètres adverses, le numéro 15 fait une magnifique passe qui saute trois de ses coéquipiers. Le ballon se dépose dans les bras de l’international français, et ce dernier fait un petit crochet avant de filer dans l’en-but. TOP 14. CLERMONT. Irae Simone, la recrue qu'il fallait à l'ASM ?



(Essai à 0:48 minutes dans la vidéo)

Malheureusement pour les Auvergnats, cet essai à la 44e ne leur aura pas permis d’obtenir la victoire. C’est bien l’UBB qui s’impose (14 à 17) dans une rencontre où la norme était plus au combat qu’au rugby champagne. Les approximations et les imprécisions ont été visibles des deux côtés du terrain. Une prestation qui va à rebours de celle observée la semaine dernière face au RCT où les coéquipiers d’Anthony Belleau avaient marqué une quarantaine de points. Il reste cependant compliqué de se fier aux performances de ce genre de match, que ce soit celui face au RCT ou l’UBB. Ces rencontres restent souvent des zones d’économie de l’effort où personne ne veut trop en faire, au risque de se blesser avant la reprise du championnat. Espérons donc que les quelques approximations soient effacées dès la semaine prochaine. Une volonté d’autant plus forte pour l’ASM Clermont qui avait loupé le train des phases finales de peu, faute de quelques incertitudes dans le jeu durant la saison régulière. VIDÉO. Grâce à des crochets DÉMENTIELS, ce jeune de Clermont a littéralement fait danser son adversaire