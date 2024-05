VIDEO. ARBITRAGE. L'épaule/tête sur Antoine Dupont méritait-elle plus qu'un carton jaune ?

Ce week-end, le Stade Toulousain a réussi à se défaire des Harlequins au terme d'un match spectaculaire. Néanmoins, une action sur Antoine Dupont suscite des questions.

Une action plus que litigieuse

Une fois de plus, Antoine Dupont a fait des siennes ce week-end en Champions Cup. Le capitaine du XV de France a éclaboussé la rencontre de tout son talent, et à la mi-temps, le Toulousain avait déjà planté un doublé.

Dans le second acte, Toulouse a eu plus de mal pour mettre son jeu en place, et les ajustements des Anglais ont permis d'inverser peu à peu la tendance.

Si bien, que la bande à Smith a réussi à remporter la deuxième mi-temps 7-14, avec deux essais de Murley et de Green. Heureusement, un essai de Mallia à la 68ᵉ minute a sceller définitivement la rencontre.

Néanmoins, deux minutes plus tôt, une action plus que litigieuse est survenue sur Antoine Dupont, dans une zone de ruck. Ce dernier s'apprêtait à gratter le ballon sur un joueur au sol, quand le talonneur Walker a percuté le visage de Dupont, avec son épaule.

Sur cette fameuse action, la vitesse était élevée, pas de circonstances atténuantes à première vue, et un degré élevé de dangerosité. Par prévention de la santé des joueurs, nous pensons tous à ce moment que l'arbitre de la rencontre allait sortir la biscotte rouge.

Au final, après un passage à la vidéo et une réflexion de plusieurs minutes avec ses assistants, Andrew Brace sort le carton jaune. Walker peut souffler, il n'est pas passé loin de la correctionnelle.

En Top 14, une telle action aurait, sans doute, était sujet à une sanction plus sévère. Néanmoins, en Champions Cup, le corps arbitral se montre plus laxiste cette saison. Nous vous mettons la vidéo de l'action ci-dessous, à vous de juger la couleur du carton !