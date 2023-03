VIDEO. Âmes sensibles s'abstenir : Ce jour-là, la glacière a pris cher ! La colère mémorable de Collazo

Avant le match de Champions Cup entre le Stade Rochelais et Gloucester, retour sur une image marquante avec la colère noire de Patrice Collazo en 2016.

RUGBY. VIDEO. Vous imaginez la Rochelle perdre face à Gloucester ? C'est pourtant déjà arrivéSi on imagine mal le Stade Rochelais, champion d'Europe en titre, perdre en 8e de finale face à Gloucester samedi. Il fut un temps où les Maritimes n'étaient pas aussi dominateurs que maintenant. En 2016, la Rochelle ne jouait pas encore dans la cour des grands. Alignés en Challenge Cup lors de l'exercice 2016/2017, les Rochelais avaient été dominés par les Anglais à l'aller, 35 à 14, avant de prendre leur revanche une semaine plus tard à Deflandre, 42 à 13. On peut imaginer que Patrice Collazo, alors entraîneur des Maritimes, avaient su trouver les mots pour motiver ses troupes entre les deux matchs. Il faut dire qu'il n'avait que peu apprécié la prestation de ses ouailles en Angleterre. On se souvient que les visiteurs étaient menés 22 à 7 aux citrons. Et ils avaient passé un sale quart d'heure dans les vestiaires. Ce jour-là, Collazo était entré dans une colère noire. Et c'est la glacière qui en avait fait les frais. Les images avaient fait le tour de la planète ovale. Certains joueurs dont Uini Atonio, toujours présent dans l'effectif rochelais, s'en souviennent sans doute encore maintenant.