VIDEO. 8 minutes, 4 essais, 1 victoire mémorable : les chiffres du succès fou du CO contre les Bulls

Avec une victoire écrasante 49-10 face aux Bulls, le Castres Olympique a marqué les esprits ce samedi en Champions Cup. Grâce à un festival offensif, les Castrais se rapprochent d’une qualification historique pour les phases finales.

Un festival offensif à Pierre-Fabre

Si le score est large. La victoire, elle, a mis du temps à se dessiner. Les visiteurs ont été les premiers à entrer en Terre promise dès la 6e minute de jeu. Le premier essai des Tarnais a été inscrit à la 17e par Palis. Et puis plus rien à se mettre sous la dent pour les supporters de Pierre-Fabre.

Ce n'est qu'à l'heure de jeu que les locaux ont trouvé la faille par l'intermédiaire de Baget (63e). A ce moment-là, Castre ne menait que 16 à 10. L'ailier s'offrira finalement un triplé avec deux réalisations coup sur coup à la 73e puis à la 78e.

Entre temps, Julien Dumora (70e) et Jack Goodhue (75e) avaient aggravé le score. Dix minutes cauchemardesques pour les Sud-Africains. Quatre essais qui ont finalement régalé les supporters et permis au CO de faire la différence.

La puissance et l'intelligence collective au rendez-vous

Face à des Bulls en manque de solutions, les Tarnais ont dominé physiquement, profitant de la densité de leur pack et de leur discipline défensive. « Nous avons été plus denses qu’eux, et ça a fini par payer », a analysé Xavier Sadourny, via Rugbyrama, satisfait de l’abnégation de ses joueurs, notamment dans les moments clés. Cette maîtrise collective a permis de verrouiller le bonus offensif dans les dernières minutes.

Grâce à ce succès bonifié, Castres grimpe à la deuxième place de sa poule et peut espérer atteindre les huitièmes de finale pour la première fois dans cette compétition. Un exploit à portée de main, qui récompenserait les efforts du groupe.

Avec un dernier match décisif contre les Saracens la semaine prochaine, le CO devra maintenir ce niveau de performance pour prolonger son rêve européen. Mais la tâche sera loin d'être aisée sur la pelouse anglaise.