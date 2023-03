VIDEO. 6 Nations. Le carton rouge de Freedie Steward provoque l'incompréhension des fans de rugby

L'arrière de l'Angleterre Freedie Steward a été exclu lors du match contre l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. Une décision qui ne passe pas du tout chez les fans.

Le match capital entre l'Irlande et l'Angleterre dans le 6 Nations ce samedi a été marqué par le carton rouge de Freedie Steward. Alors que les Anglais réalisaient une bonne première période, ils ont été réduits à 15 suite à l'expulsion de l'arrière. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir les fans de rugby sur Twitter. La première question qu'il se poser c'est "est-ce que c'est du jeu déloyal ?" Si c'est un accident, le jeu continue. Il faut évaluer si Steward peut éviter l'adversaire. L'officiel a estimé qu'il avait le temps de se tourner. Pour beaucoup, c'était un simple accident de jeu. Mais la sécurité des joueurs passe avant tout. Et les joueurs doivent tout faire pour éviter de toucher la tête d'un adversaire.

Awful call from Jaco Peyper, that’s a rugby incident never a red card for Steward — Andy Goode (@AndyGoode10) March 18, 2023

Absolutely the wrong call. So so wrong. That’s “a rugby incident “ #IREvENG — Jim Hamilton (@jimhamilton4) March 18, 2023

Don’t believe that’s foul play. It’s a reflex to stop himself being clattered by Keenan, for me. Feel for Steward. — Nick Heath (@nickheathsport) March 18, 2023

L’Irlandais arrive tête baissée, l’anglais est en pleine vitesse aussi. Il peut pas s’arrêter !!! Je comprends pas ce rouge. #IRLANG — VB (@CaptainBoclet7) March 18, 2023