VIDEO. 6 Nations féminin. Dominatrices en mêlée, les Bleues s'inclinent de peu en finale

Le XV de France féminin s'est une nouvelle fois inclinée sur la pelouse de Twickenham face à l'Angleterre en finale du Tournoi des 6 Nations 2021.



Les Bleues peuvent nourrir des regrets après la finale du Tournoi des 6 Nations 2021. Opposées à l'Angleterre, leur meilleur ennemi, les Tricolores sont passées proche d'un succès à Twickenham qui les fuit depuis plusieurs rencontres. Elles ont vu un essai leur être refusé dans le premier acte, et c'est finalement l'hôte anglais qui a frappé avant les citrons. Sans cela, le score aurait été nul et vierge à la pause. Les deux nations ont bataillé, mais n'ont jamais réussi à faire la différence. La défense bleue résistant aux assauts des Anglaises. Lesquelles ont fini par se mettre à la faute. Permettant ainsi à Drouin (46e, 74e) de loger deux pénalités pour maintenir l'espoir d'un succès. Un point séparait les deux équipes à la fin du match. Mais comme souvent, c'est l'Angleterre et Scarratt qui ont eu le dernier mot. Rageur quand on sait que les Bleues ont été dominatrices en conquête et notamment en mêlée.