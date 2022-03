VIDEO. 6 Nations. Ce moment décisif où Villière a chipé le ballon sous le nez de Steward

L'ailier tricolore Gabin Villière a réalisé un geste décisif en fin de match face à l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations.

6 Nations. RÉSUMÉ VIDÉO. Impériale, la France remporte le dixième Grand Chelem de l'histoire !Après avoir été en apnée pendant 80 minutes, on peut maintenant savourer pleinement la performance de l'équipe de France face à l'Angleterre. Et notamment se repencher sur des moments de cette partie qui a finalement vu les Bleus remporter le Tournoi des 6 Nations et décrocher le Grand Chelem. Comme cette action folle à quelques minutes du coup de sifflet qui aurait peut-être permis au XV de la Rose de revenir à cinq longueurs. Mais un joueur veillait aux grains et il a empêché les Anglais de marquer un très bel essai. On joue la 75e et les hommes d'Eddie Jones sont à l'attaque. La défense bleue est en place, comme souvent, et pousse Smith a joué au pied. Un excellent choix derrière le rideau défensif tricolore pour Freddie Steward. L'ailier a été excellent dans les airs durant toute la partie. Mais cette fois-ci, le ballon est proche du sol et Villière ne se laisse pas déborder. Au moment où Steward va pour se saisir du cuir, le Toulonnais s'en empare, fait volte-face, et remet son équipe dans l'avancée. Un geste décisif, car l'Anglais n'avait plus qu'à aplatir dans Terre promise. Très bon en attaque comme en défense, Gabin Villière a une nouvelle fois réalisé un grand match de rugby samedi à Saint-Denis.