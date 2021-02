VIDEO. 6 Nations 2021. Des Bleus diaboliques frappent avec style sur leur premier ballon par Ollivon

Charles Ollivon a permis à la France de marquer son premier essai face à l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations dans une première période très compliquée.

Un ballon d'attaque, c'est tout ce qu'il a fallu au XV de France pour marquer face à l'Irlande ce dimanche. Malmenés pendant près d'une demi-heure par les Irlandais, les Bleus ont fait parler leur talent et surtout leur pragmatisme pour prendre l'avantage dans ce match de la 2e journée. Après de longues minutes passées à renvoyer le cuir au pied, à se faire pénaliser et à perdre des ballons en touche, les Tricolores ont accéléré à la 29e minute de jeu sur leur premier lancement de jeu. À l'origine de l'action, un alignement et un ballon dévié par Ollivon. Au large, une avancée de Jalibert et de bons relais qui mettent les Français dans l'avancée. Le jeu rebondit de l'autre côté et malgré une passe à rebond, Ollivon, qui était resté sur l'aile, est servi. Le 3e ligne, meilleur marqueur du Tournoi 2020, met les cannes pour inscrire le premier essai du match et permettre à la France de passer devant à 14 contre 15.