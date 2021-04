VIDEO. 6 Nations 2021. Caroline Boujard signe un triplé et met les Bleues sur orbite face aux Galloises

Les Bleues du XV de France féminin se sont largement imposées en ouverture du Tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles.

Pour leur entrée dans le Tournoi des 6 Nations, les Bleues n'ont pas fait dans la demi-mesure ce samedi soir face au Pays de Galles. Plus agressive en défense et surtout en attaque que leurs adversaires, les Françaises ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Au quart d'heure, Boujard avait déjà inscrit un triplé avec notamment une superbe relance de l'arrière Boulard qui a mystifié plusieurs Galloises. Pas vraiment inquiétée par le Pays de Galles, la France a poursuivi son match sérieux dans le second acte. Après une quatrième réalisation dans le premier par Sochat (35e), Gros a doublé la mise (53e, 62e) avant que Boulard ne soit récompensée de ses efforts en fin de partie (78e). Preuve que les Tricolores sont bien humbles et affamées, elles ont poussé jusque dans les arrêts de jeu pour marquer un nouvel essai par Touyé (80+4). Score final, 53 à 0. "Nous faisons un match abouti, nous avons pas mal évolué surtout avec uniquement quatre entraînement en commun. Nous avons montré un beau visage, c’est bien pour la suite", a commenté Caroline Boujard sur le site de la FFR.