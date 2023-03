VIDEO. 15 de France. Appuis déroutants, cannes de feu, ce jour-là Thomas Castaignède a fait l'amour au Pays de Galles

En 1998, l'ouvreur de l'équipe de France Thomas Castaignède avait fait des misères au Pays de Galles dans le Tournoi. Les Gallois n'avaient rien pu faire.

RUGBY. 6 Nations. Le 15 de France a-t-il déjà infligé une correction mémorable au Pays de Galles ?En vue de la rencontre du 15 de France face au Pays de Galles dans le 6 Nations, un match est souvent revenu dans les discussions : le France/Galles de 1998. Et pour cause, la victoire sans appel des Bleus en Angleterre sur le score de 53 à 10 laisse penser que les protégés de Fabien Galthié pourraient bien faire mieux qu'à l'époque face à des Gallois loin de leur meilleur niveau. Le 5 avril 1998, sur le pré de Wembley, les Tricolores avaient passé la bagatelle de 51 unités au XV du Poireau sans encaisser le moindre point. On n'imagine mal les Gallois ne pas débloquer leur score au tableau d'affichage. Et les Français ont toutes les raisons de se méfier d'une équipe qui a souvent été accrocheuse ces dernières années. On ne compte plus les scores serrés avec moins de cinq points d'écart au coup de sifflet final. 6 Nations. Avec ce match sensationnel, la France a-t-elle blessé gravement le rugby anglais ?Mais qui sait. Personne n'avait anticipé une telle domination française à Twickenham. Il se pourrait bien que les Bleus déroulent samedi sous l'impulsion de joueurs comme Dupont, Flament, Alldritt ou encore Penaud. En 1998, les Bleus avaient totalement dominé cette rencontre avec sept essais à zéro. Mais certains joueurs avaient littéralement marché sur l'eau. On pense notamment à Thomas Castaignède. L'ouvreur avait tout bonnement été inarrêtable avec des courses tranchantes et des prises d'intervalle qui avaient laissé les Gallois sans solution. Le numéro 10 semblait beaucoup trop rapide pour les défenseurs. Il n'avait cependant pas marqué contrairement à Sadourny ou encore Gargajosa, auteurs d'un doublé chacun. Mais son impact sur la rencontre avait été indéniable.