Toulon souffre mais arrache le nul face Grenoble [VIDEO]

Pour son premier match depuis 5 mois, le RC Toulon a souffert face à une équipe de Grenoble surprenante et joueuse.

Les supporters varois attendaient ce match depuis maintenant 5 mois : le retour de son équipe sur les terrains. Et ce fut une rencontre sur un score nul (38-38) face à Grenoble. Ces derniers n'ont pas hésité à mettre de la vitesse et à écarter les ballons pour inscrire des essais par l'intermédiaire de Karim Qadiri, Lucas Dupont, Eric Escande, Ange Capuozzo et Benito Masilevu.

Du côté de Toulon, la paire de centre a fait des dégâts dans la défense des Isérois durant ces 3 mi-temps de 30 minutes. Julien Hériteau a inscrit un doublé sur son aile tandis que les avants faisaient le travail avec des essais d'Etrillard et Lakafia. Les fans n'ont pas pu voir Sergio Parisse (dos), Eben Etzebeth (mollet) ou Charles Ollivon (cuisse) à l'oeuvre. Les retours de ces derniers n'ont pas été communiqués, mais Toulon aura pour sûr une belle équipe. Tout comme les Grenoblois qui débuteront leur championnat le 9 septembre face à Nevers dans le stade des Alpes.

